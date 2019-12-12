Зеленский подписал закон о безопасности движения людей в инвалидных колясках

Лиц, которые передвигаются в колясках, отнесены к участникам дорожного движения.

Президент Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в Закон Украины «О дорожном движении» относительно организации дорожного движения для лиц, которые движутся в креслах колесных» (№ 309-IX), принятый Верховной Радой 3 декабря.

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Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе главы государства.

Отмечается, что документ имеет целью защиту права на безопасное движение представителей маломобильных групп населения, в частности лиц с инвалидностью на колясках.

Изменениями в закон «О дорожном движении» лица, которые передвигаются в креслах колесных, отнесены к участникам дорожного движения, определены основные права и обязанности лиц, которые передвигаются в креслах колесных.

Как уточнили в пресс-службе президента, закон приближает к европейским стандартам отношения в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.

Закон вступает в силу на следующий день после опубликования и вводится в действие через шесть месяцев.