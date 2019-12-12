У Зеленского ответили на слова Путина о новой "Сребренице" на Донбассе

Корниенко подчеркнул, что в ситуации с Донбассом "не может быть таких сравнений".

В "Слуге народа" заявляют, что на оккупированной части Донбасса после деоккупации не будет никакой новой "Сребреницы", как об этом ранее сказал президент РФ Владимир Путин.

Об этом сообщил глава партии Александр Корниенко, передает Лига.

Корниенко подчеркнул, что говоря о Сребренице, следует отмечать причину резни - этнорелигиозные факторы.

"У нас же в Украине один народ - украинский. Он говорит на разных языках и диалектах, но это один украинский народ. В большинстве (случаев, - ред.) это одна вера или ее отсутствие. Мы четко знаем, кем эта ситуация инспирирована, как она возникла на Донбассе, и поэтому здесь не может быть таких сравнений", - сказал глава СН.

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Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров "нормандского формата" настаивал на восстановлении контроля Украиной над границей на Донбассе и вернется к этому вопросу на следующем саммите через 4 месяца.

Справка.Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года. Боснийские сербы спланировали и совершили массовое убийство около 8000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет. Резня была совершена в районе города Сребреница после его захвата войском Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича при соучастии военизированного формирования "Скорпионы" под контролем Министерства внутренних дел Сербии. В конце февраля 2007 года Международный суд признал резню в Сребренице геноцидом.