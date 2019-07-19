Резня в Сребренице: Нидерланды признали частичную ответственность за убийство 350 мусульман

Семьи жертв резни в Сребренице смогут получить компенсацию в размере нескольких тысяч евро.

Верховный суд Нидерландов признал, что Нидерланды несут частичную ответственность за гибель 350 боснийских мусульман во время резни в Сребренице в июле 1995 года. Правительство Нидерландов признало решение суда. Читайте такжеМеждународный суд отклонил просьбу Боснии пересмотреть ответственность Сербии за геноцид

Суд оставил в силе предыдущее решение суда против Нидерландов и постановил, что государство несет 10%-ую ответственность за гибель 350 мусульман, которые были выдворены с базы ООН и убиты силами боснийских сербов в Сребренице, передает Reuters.

Это означает, что семьи жертв резни в Сребренице смогут получить компенсацию в размере нескольких тысяч евро.

Верховный суд постановил, что нидерландские миротворцы могли позволить боснийским мусульманам укрыться на базе «голубых касок», но вместо этого их сознательно и незаконно отправили на смерть от рук боснийских сербов.

«Они лишили этих мужчин возможности спастись от боснийских сербов», - говорится в заявлении.

После вынесения этого вердикта правительство Нидерландов признало, что государство частично несет ответственность за гибель 350 мусульманских мужчин.

«Правительство принимает вердикт Верховного суда. Таким образом, государство принимает на себя ответственность за ущерб, установленный Верховным судом», - говорится в заявлении министерства обороны.

11 июля 1995 года сербские войска казнили в городе Сребреница восемь тысяч плененных боснийских мужчин в возрасте от 13 до 77 лет.

Как сообщал УНИАН, в 2019 году суд ООН в Гааге приговорил бывшего лидера боснийских сербов Радована Караджича к пожизненному заключению. Его признали виновным в преступлениях против человечности во время Боснийской войны в 1990-х.