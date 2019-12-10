Путин пугает Украину "второй Сребреницей" после возвращения контроля над границей на Донбассе

Президент РФ Владимир Путин заявил, что в Украине должны принять закон об амнистии.

Президент России Владимир Путин пугает кровавыми последствиями, если Украина получит контроль над границей между Россией и временно неподконтрольной территории Донецкой и Луганской областей.

Такое мнение он высказал на заседании Совета РФ по правам человека, передает ТАСС.

"Украинская сторона все время ставит вопрос: "дайте нам возможность закрыть границу войсками". Ну, я представляю, что дальше начнется. Сребреница будет, вот и все… Мы же видели, как президент Зеленский вел дискуссии с националистами. Понятно, кто там сильнее. И что там произойдет? И кто ими будет руководить, этими националистами, когда они войдут на эти территории без обеспечения гарантий людям?", - сказал Путин.

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Также Путин добавил, что обсуждал в Париже с главой Украинского государства возможное преследование боевиков ОРДЛО. Президент РФ заявил, что в Украине должны принять закон об амнистии.

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский во время встречи лидеров "нормандского формата" настаивал на восстановлении контроля Украиной над границей на Донбассе и вернется к этому вопросу на следующем саммите через 4 месяца.

Справка.Резня в Сребренице - одно из самых масштабных военных преступлений, совершенное в ходе Боснийской войны 13-22 июля 1995 года. Боснийские сербы спланировали и совершили массовое убийство около 8000 боснийских мусульман мужского пола в возрасте от 12 до 77 лет.

Резня была совершена в районе города Сребреница после его захвата войском Республики Сербской под командованием генерала Ратко Младича при соучастии военизированного формирования "Скорпионы" под контролем Министерства внутренних дел Сербии.

В конце февраля 2007 года Международный суд признал резню в Сребренице геноцидом.