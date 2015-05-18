Украина до сих пор не выставила счет РФ за аннексию Крыма

Это следует из ответа Министерства юстиции на запрос "Апострофа". "Требования о компенсации ущерба будут представлены правительством (Украины, – ред.) в Европейский суд по правам человека в соответствии со статьей 41 Конвенции о защите прав человека и основных свобод на соответствующей стадии рассмотрения дела Европейским судом", – сообщили в пресс-службе, не уточнив, когда именно это может произойти.

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В Минюсте сказали, что на данном этапе "продолжается сбор дополнительной и обновленной информации о нарушении имущественных прав российскими органами власти".

В министерстве напомнили, что еще в прошлом году правительство Украины подало три межгосударственных заявления против России в Европейский суд по правам человека. На основании этих заявлений было возбуждено три межгосударственных дела – "Украина против России", "Украина против России (II)" и "Украина против России (III)".

Учитывая негативный опыт Грузии при рассмотрении Международным судом ООН дела "Грузия против России", Министерство юстиции подготовило и передало Министерству иностранных дел Украины развернутую правовую позицию по этому вопросу, в частности изложив алгоритм инициирования дела по иску Украины против РФ за нарушения соответствующих конвенций ООН. По информации Минюста, во исполнение поручений премьер-министра планируется согласительное совещания с участием представителей Министерства юстиции, МИД, Министерства экономического развития и торговли, чтобы выработать правовую позицию относительно обжалования незаконного присвоения имущества в результате аннексии Крыма Россией.