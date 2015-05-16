За время российской оккупации 35 тысяч крымчан оставили полуостров - Джемилев

За время российской оккупации Крыма около 35 тысяч крымчан вынуждены были оставить полуостров. Из этой численности свыше двадцати тысяч составляют крымские татары.

Об этом в интервью Радио Свобода рассказал национальный лидер крымскотатарского народа, народный депутат Мустафа Джемилев.

«Можно сказать, что по всей Украине расселились крымские татары. Но преимущественно в западных областях Украины – Львовская, Винницкая – потому что там теплее принимают, так сказать», − отметил он.

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По словам Мустафы Джемилева, Меджлис крымскотатарского народа призывает соотечественников не покидать Крым, ведь именно этого хотят оккупанты, но не может их оградить от преследований.

Россия весной прошлого года, оккупировав украинский Крым, устроила на полуострове незаконный псевдореферендум и под предлогом объявленных «результатов» заявила об аннексии этой части Украины, создав там свою оккупационную администрацию «Республику Крым» и аналогичный орган в Севастополе.