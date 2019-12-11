Эксперт о встрече в Париже: Зеленский должен был почувствовать, что такое реальные переговоры с Путиным

По мнению эксперта, саммит был необходим прежде всего для первой личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Эксперт по международным вопросам Тарас Семенюк оценил главные итоги "нормандской встречи" в Париже и назвал ее успешной как для Украины, так и для президента Владимира Зеленского.

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"Думаю, что встреча прошла успешно – и для президента Зеленского, и для нас всех. Сдачи интересов нет. Это надо запомнить и не разгонять "зраду", – заявил Семенюк, передает «Обозреватель».

"У нас состоялась некая "фетишизация" саммита в Париже – чуть ли не "конец света", "решается судьба Украины"... Абсолютно нет. Это был рабочий саммит", – подчеркнул эксперт.

По его мнению, саммит был необходим прежде всего для первой личной встречи Владимира Зеленского и Владимира Путина.

"Зеленский как президент нуждался в этом выходе, он должен был почувствовать, что такое реальные переговоры с Путиным. И это уже было видно после финального коммюнике и пресс-конференции, где президент Украины старался быть максимально дипломатичным. А Путин был максимально строгим в своих тезисах и предложениях и, казалось, задавал тон всей пресс-конференции", – отметил Семенюк.

Также он обратил внимание, что Зеленский не сдал интересы Украины, однако по некоторым пунктам стороны так и не пришли к согласию.

"В частности, не пришли к согласию относительно временно утраченного контроля над границей. Но министр внутренних дел Арсен Аваков отметил, что есть план, каким образом его возвращать. Шаг за шагом. Это может длиться около полугода", – напомнил эксперт.