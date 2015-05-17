Предварительное следствие по делу Савченко завершится на следующей неделе - адвокат

Предварительное следствие по делу Надежды Савченко завершится на следующей неделе.

Об этом написал в Twitter адвокат украинской летчицы Надежды Савченко Марк Фейгин.

"Об этом нас неофициально уведомило следствие", - уточнил он.

На предстоящей неделе предварительное следствие по делу Надежды Савченко завершается. Об этом нас неофициально уведомило следствие. — Mark Feygin (@mark_feygin) 16 Травень 2015 Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти. Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что освобождение Савченко не имеет отношения к Минским соглашениям24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

5 мая стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу Савченко до 13 ноября 2015 года.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста летчицы до 30 июня.