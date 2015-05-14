Савченко требует, чтобы суд рассматривал ее дело в Москве, а не в Воронеже

Украинская летчица, народный депутат Надежда Савченко требует, чтобы суд по рассмотрению ее дела проходил в Москве, а не в Воронеже, как планируют российские следователи.

Соответствующее заявление Савченко распространил ее адвокат Марк Фейгин.

«Я требую от следствия, чтобы суды были прозрачные, открытые, публичные и проходили в Москве! Где год держали и клеветали, там уже и судите», - написала Савченко.

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При этом она подчеркнула, что Следственный комитет РФ намерен проводить над ней «судилище по существу» в Воронеже, чтобы «скрыть от общественности бездарность, непрофессионализм и преступность следствия».

Савченко подчеркнула, что это оправдывается тем, что она якобы «совершила преступление» когда перешла границу в Воронежской области.

«Но другое преступление, которое я по версии следствия якобы совершила, было вообще в Украине. Так почему тогда меня будут судить не в Москве, а в Воронеже. Почему не сразу в Украине?», - подчеркнула она.

Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.

26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.

В декабре Савченко объявила голодовку.

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24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более лиц и в незаконном пересечении границы РФ.

5 мая стало известно, что Следственный комитет РФ продлил срок следствия по делу Савченко до 13 ноября 2015 года.

6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста летчицы до 30 июня.