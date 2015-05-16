Балога: президент Украины не должен позволить главе МВД пренебрегать общественным мнением
15:08, 16 мая 2015Политика
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Если Арсен Аваков позволяет себе пренебрегать общественным мнением и оставляет при обязанностях своего бывшего заместителя Сергея Чеботаря, хоть и в статусе советника, то это означает, что в ситуацию должен лично вмешаться президент.
edc.org.ua
Так считает лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога. Он отметил, что лично, как и община, ждет решительных действий от Гаранта.
Читайте такжеБалога назвал всеукраинский референдум единственным решением конфликта на Донбассе«Теперь можно понять и Виктора Януковича, который ценой собственной карьеры не хотел прощаться с Виталием Захарченко. Так кого интересует мнение народа, если преданность и компетентность в вопросе сбора денег - это главное», - убежден Виктор Балога.
По мнению народного депутата, если Петр Порошенко хочет стабильности в государстве, то не позволит пренебрегать требованиями людей.
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