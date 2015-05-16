Балога: президент Украины не должен позволить главе МВД пренебрегать общественным мнением

Так считает лидер Единого Центра, народный депутат Украины Виктор Балога. Он отметил, что лично, как и община, ждет решительных действий от Гаранта.

Читайте такжеБалога назвал всеукраинский референдум единственным решением конфликта на Донбассе«Теперь можно понять и Виктора Януковича, который ценой собственной карьеры не хотел прощаться с Виталием Захарченко. Так кого интересует мнение народа, если преданность и компетентность в вопросе сбора денег - это главное», - убежден Виктор Балога.

По мнению народного депутата, если Петр Порошенко хочет стабильности в государстве, то не позволит пренебрегать требованиями людей.