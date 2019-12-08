У Зеленского обозначили первоочередные шаги во время встречи "нормандской четверки"

Вопрос о выводе российских войск - условие для проведения выборов на Донбассе.

Президент Украины Владимир Зеленский на переговорах в Париже в первую очередь поднимет вопрос о возвращении пленных, прекращении огня и выводе бандформирований с территории Донбасса.

Об этом сообщила в Facebook глава пресс-службы Офиса президента Юлия Мендель.

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«Первые три шага, которые поднимет президент Зеленский на встрече в Париже: сроки и условия возвращения пленных украинцев, настоящее, а не фейковое прекращение огня, и, конечно, вывод чужих войск и бандформирований с территории Донбасса», - написала она.

Мендель заметила, что первые два вопроса непосредственно касаются человеческой жизни, а потому они самые важные.

«Последнее условие для проведения выборов на Донбассе. Их проведение, в рамках выборов по всей территории Украины, может состояться, только когда там не будет чужих войск и незаконных вооруженных формирований. Так говорит закон Украины и простая логика: не смогут на Донбасс зайти украинские партии, не смогут там быть международные наблюдатели, люди смогут проголосовать открыто и незаангажированно под дулом автоматов. Сначала - наша граница, потом - выборы, ведь это наши территории, а местные выборы будут проходить по всей Украине», - подчеркнула глава пресс-службы канцелярии президента.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря 2019 года в Париже запланирована встреча в «нормандском формате» лидеров Украины, Германии, Франции и РФ.

7 декабря секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что власть готова к любому развитию событий в контексте переговоров в «нормандском формате».

«Если мы договоримся; если мы договоримся частично; если мы не договоримся», - уточнил он и заверил, что «никакой сдачи национальных интересов, никакой капитуляции» президент Украины не допустит.