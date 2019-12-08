В Киеве провели вече за "красные линии" в переговорах с Путиным (фото, видео)

Акцию устроили накануне первой за несколько лет Нормандской встречи.

На Майдане Независимости в Киеве состоялась массовая акция«Красные линии» для Зеленского», которую устроили партии «Европейская солидарность», «Голос» и «Батькивщина».

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Акцию устроили накануне Нормандской встречи, где президент Владимир Зеленский встретится с лидерами Франции, Германии и России. По состоянию на 15:40 выступления на сцене завершились, и участники расходятся. Впрочем, на вечер запланирована еще одна акция - под Офисом президента.

Как передает корреспондент УНИАН, участники акции собрались у сцены под стелой Независимости, минутой молчания почтили память погибших на Донбассе и в результате пожара в одесском колледже.

Ведущий мероприятия заявил, что цель вече - показать, что граждане не дадут изменить государственный курс. По его словам, сегодня на акции выступят представители политических сил, общественные деятели. На сцену в начале мероприятия были приглашены экс-председатель Верховной Рады Андрей Парубий, народные депутаты Инна Совсун и Ахтем Чийгоз, экс-народный депутат Андрей Ильенко.

В частности, Парубий во время выступления подчеркнул, что люди собрались в Киеве и других городах Украины, чтобы показать, что «сценарий Путина не пройдет». На акции выступают украинские группы, в частности, «OT VINTA», «Мандри».

Требования протестующих: никаких компромиссов относительно унитарного государства и федерализации, относительно европейского и евроатлантического курса, относительно деоккупации и возвращения Крыма. Также на акции требуют не предпринимать никаких политических действий, в частности, выборов на временно оккупированных территориях Донбасса до вывода российских войск, разоружения незаконных вооруженных формирований, установления контроля над государственной границей, а также не делать остановок в международных судебных процессах против России.

«Червоні лінії для Зе» на Майдані Незалежності в Києві pic.twitter.com/c5uFh5fY1z — Радіо Свобода (@radiosvoboda) December 8, 2019

Митинги в центре Киева

Всего Киеве запланировано 5 акций протеста накануне и в день "нормандского саммита". В полиции ранее сообщали, что места проведения митингов будут патрулировать три тысячи правоохранителей. МВД запустило ситуационный центр, который будет контролировать ситуацию круглосуточно.

Нормандская встреча в Париже

На 9 декабря запланирована встреча в "нормандском формате" лидеров Украины, Германии, Франции и РФ. Это первая подобная встреча с осени 2016 года.

О подготовке нового «нормандского саммита» стало известно еще в августе. Россия выдвинула свои условия его проведения: разведение сил и средств в трех зонах на Донбассе (Станица Луганская, Петровское, Золотое), а также "фиксация "в правовом смысле" "формулы Штайнмайера". Зеленский заявлял, что рассчитывает на встречу до конца сентября.

После разведения сил в оговоренных участках организация саммита затягивалась. В итоге, проведение встречи назначили на 9 декабря.

Осенью произошел ряд акций протеста против реализации так называемой «формулы Штайнмайера». Активисты обвиняли президента в «капитуляции».

Спикер Рады Дмитрий Разумков сегодня заявил, что на переговорах «красные линии будут соблюдены, а наши территории – возвращены».