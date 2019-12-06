Нормандский саммит: у Путина подтвердили запланированную отдельную встречу с Зеленским в Париже

Кремль ожидает, что саммит нормандской четверки будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе и подтвердит безальтернативность Минских соглашений.

В Кремле заявили, что президент РФ Владимир Путин планирует провести отдельную встречу в Париже с президентом Украины Владимиром Зеленским.

По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, Путин планирует провести на полях саммита отдельные встречи с лидерами стран нормандской четверки.

Читайте такжеВ Кремле заявили, что Путин едет в Париж «способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта»

«Планируем осуществить столь важные двусторонние встречи и с президентом Франции Эммануэлем Макроном, и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель, и с президентом Украины Владимиром Зеленским», — цитирует Пескова ТАСС.

Кремль ожидает, что саммит нормандской четверки будет способствовать урегулированию ситуации на Донбассе и подтвердит безальтернативность Минских соглашений.

«Настрой серьезный, ожидание одно — способствовать урегулированию внутриукраинского конфликта на юго-востоке этой страны», — заявил Песков.

Как сообщал УНИАН, 9 декабря в Париже состоится саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России.

Президент Зеленский заявлял, что во время встречи в нормандском формате поставит вопрос о прекращении огня на Донбассе.

Глава государства подчеркивал, что Украина «дожала» встречу в нормандском формате, которая разблокирует переговоры о возвращении украинского суверенитета над оккупированными территориями.