Зеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне "нормандского саммита"

Встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.

Президент Владимир Зеленский в субботу, 7 декабря, проведет закрытое заседание СНБО.

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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"Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. На совещании также было решено, что перед встречей в "нормандском формате" состоится заседание СНБО

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.