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Зеленский проведет закрытое заседание СНБО накануне "нормандского саммита"

01:53, 05 декабря 2019
Политика
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Заседание СНБО будет закрытым / фото УНИАН

Об этом сообщает пресс-служба Совета национальной безопасности и обороны.

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"Президент Украины Владимир Зеленский в среду провел совещание с представителями органов сектора безопасности и обороны Украины. По итогам совещания принято решение провести в субботу, 7 декабря закрытое заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины", - говорится в сообщении.

Ранее УНИАН сообщал, что в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. На совещании также было решено, что перед встречей в "нормандском формате" состоится заседание СНБО

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.

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Теги: #СНБО#нормандский формат#Владимир Зеленский