Помощник госсекретаря США Рикер сегодня посетит Украину

В период с 3 по 10 декабря Рикер посетит ряд европейских стран.

Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сегодня посетит Украину.

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Как сообщается на сайте Госдепа США, дипломат встретится с командой американского посольства и украинскими чиновниками в Киеве.

Сообщается, что в период с 3 по 10 декабря Рикер посетит ряд европейских стран. Помимо Украины, он побывает в Италии и Словакии.

Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.