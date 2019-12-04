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Помощник госсекретаря США Рикер сегодня посетит Украину

10:07, 04 декабря 2019
Политика
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В Украину едет чиновник Госдепа Филип Рикер / фото - US Goverment, Wikipedia

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Как сообщается на сайте Госдепа США, дипломат встретится с командой американского посольства и украинскими чиновниками в Киеве.

Сообщается, что в период с 3 по 10 декабря Рикер посетит ряд европейских стран. Помимо Украины, он побывает в Италии и Словакии.

Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.

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Теги: #Украина#Госдеп