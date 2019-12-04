Помощник госсекретаря США Рикер сегодня посетит Украину
10:07, 04 декабря 2019Политика
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В период с 3 по 10 декабря Рикер посетит ряд европейских стран.
В Украину едет чиновник Госдепа Филип Рикер / фото - US Goverment, Wikipedia
Исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер сегодня посетит Украину.
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Как сообщается на сайте Госдепа США, дипломат встретится с командой американского посольства и украинскими чиновниками в Киеве.
Сообщается, что в период с 3 по 10 декабря Рикер посетит ряд европейских стран. Помимо Украины, он побывает в Италии и Словакии.
Ранее Государственный секретарь США Майк Помпео заявил, что США предоставляют Украине оборонительное вооружение для борьбы с Россией.
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