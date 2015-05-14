НАТО не собирается восстанавливать практическое сотрудничество с Россией - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Столтенберг сказал на итоговой пресс-конференции после заседания министров иностранных дел стран-членов НАТО.

"Прошлой весной НАТО решило приостановить все практическое сотрудничество с Россией, что было ответом на агрессивные действия России в Крыму, а именно на незаконную и нелегитимную аннексию Крыма", - напомнил Столтенберг.

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Вместе с тем он отметил, что было решено сохранить открытыми политические контакты с Россией.

В этой связи Генеральный секретарь выразил убеждение, что "не существует противоречия между сильной защитой и политическим диалогом, но наша позиция остается неизменной - практическое сотрудничество с Россией приостановлено из-за действий России в Крыму и на востоке Украины".