НАТО обеспокоено возможным размещением ядерного вооружения в Крыму - Столтенберг
Генеральный секретарь Организации североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что Альянс обеспокоен возможным размещением Россией ядерного вооружения в Крыму.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.
"Мы глубоко обеспокоены заявлениями российских высокопоставленных должностных лиц относительно возможного размещения в будущем ядерного оружия и систем их доставки в Крыму, что будет свидетельствовать о дестабилизации ситуации", - подчеркнул Столтенберг.
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Также генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс осуждает процесс широкого размещения Россией своих войск в Крыму. "Мы также обеспокоены усилиями России относительно планов дальнейшего увеличения войск в Черноморском регионе, что потенциально будет иметь дальнейшие последствия для стабильности в регионе", - сказал Столтенберг.
Как сообщал УНИАН, ранее, в частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму.
Также сообщается, что НАТО настаивает на мирном разрешении ситуации на востоке Украины путем дипломатических усилий и при условии поддержания диалога.