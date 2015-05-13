НАТО обеспокоено возможным размещением ядерного вооружения в Крыму - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.

"Мы глубоко обеспокоены заявлениями российских высокопоставленных должностных лиц относительно возможного размещения в будущем ядерного оружия и систем их доставки в Крыму, что будет свидетельствовать о дестабилизации ситуации", - подчеркнул Столтенберг.

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Также генеральный секретарь НАТО заявил, что Альянс осуждает процесс широкого размещения Россией своих войск в Крыму. "Мы также обеспокоены усилиями России относительно планов дальнейшего увеличения войск в Черноморском регионе, что потенциально будет иметь дальнейшие последствия для стабильности в регионе", - сказал Столтенберг.

Как сообщал УНИАН, ранее, в частности, директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Михаил Ульянов заявил, что Россия может разместить ядерное оружие в аннексированном Крыму.

Также сообщается, что НАТО настаивает на мирном разрешении ситуации на востоке Украины путем дипломатических усилий и при условии поддержания диалога.