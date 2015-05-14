Кремль отреагировал на заявление Порошенко о присутствии российских военных в Украине
Москва считает голословными заявления президента Украины Петра Порошенко о присутствии 11 тысяч российских военных на территории Украины.
Об этом сказал в четверг пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, сообщает РИА Новости.
"Нет, не могу, потому что не видим необходимости в повторении того, что подобные голословные обвинения без какой-либо конкретики, без каких-либо доказательств, мягко говоря, не способствуют ничему в позитивном плане", - сказал Песков, отвечая на просьбу журналистов прокомментировать слова Порошенко.
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Как сообщал УНИАН, ранее Порошенко заявил, что на территории Украины находится около 11 тыс. российских военнослужащих.
"На сегодня находятся около 11 тыс. российских военнослужащих на нашей территории", - заявил Порошенко.
Президент также подчеркнул, что установление мира на Донбассе возможно лишь после реинтеграции оккупированных территорий.