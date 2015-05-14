Порошенко назвал число российских военных на Донбассе
12:19, 14 мая 2015Политика
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Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что на территории Украины находится около 11 тыс. российских военнослужащих.
Порошенко не видит военного пути урегулирования конфликта / УНИАН
Об этом Порошенко сказал в интервью немецкому каналу ZDF.
«На сегодня находятся около 11 тыс. российских военнослужащих на нашей территории», - заявил Порошенко.
Президент подчеркнул, что установление мира на Донбассе возможно лишь после реинтеграции оккупированных территорий.
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Он в очередной раз отметил, что не видит военного пути урегулирования конфликта на востоке Украины.
Президент также отметил, что после подписания Минских соглашений о прекращении огня на Донбассе погибли 83 украинских военнослужащих и более 400 были ранены.
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