Порошенко назвал число российских военных на Донбассе

Об этом Порошенко сказал в интервью немецкому каналу ZDF.

«На сегодня находятся около 11 тыс. российских военнослужащих на нашей территории», - заявил Порошенко.

Президент подчеркнул, что установление мира на Донбассе возможно лишь после реинтеграции оккупированных территорий.

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Он в очередной раз отметил, что не видит военного пути урегулирования конфликта на востоке Украины.

Президент также отметил, что после подписания Минских соглашений о прекращении огня на Донбассе погибли 83 украинских военнослужащих и более 400 были ранены.