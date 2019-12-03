Зеленский собирает СНБО накануне "нормандского саммита"

О запланированном заседании по подготовке к саммиту сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков.

Президент Владимир Зеленский проведет заседание Совета национальной безопасности и обороны, на котором обсудит подготовку ко встрече в «нормандском формате».

Об этом на конференции правоохранителей в Киеве сообщил министр внутренних дел Арсен Аваков, передают Новости Донбасса.

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«Я планировал послушать здесь выступления, но, к сожалению, президент собирает СНБО. Готовимся к встрече в «нормандском формате», – сказал он.

Также глава МИД добавил, что сегодня пройдет встреча с временно поверенным США в Украине Уильямом Тейлором.

Напомним, встреча глав государств "нормандского формата" запланирована на 9 декабря.