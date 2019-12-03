НАБУ пришло с обыском к куму главы ГБР Трубы - СМИ

По данным следствия, соратник главы ГБР Романа Трубы пытался продать уголовные дела.

Национальное антикоррупционное бюро проводит обыск у Игоря Щербины, близкого соратника главы ГБР Романа Трубы.

Как пишет Новое время со ссылкой на источники в правоохранительных органах, Игорь Щербина, близкий соратник Трубы, и еще один мужчина по фамилии Шевченко пытались продать закрытие дела в Государственном бюро расследований за 150 тысяч долларов и получили 50% суммы.

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"Сейчас у Щербины и Шевченко проводят обыски. А Романа Трубу проверяют на причастность к преступлению", - пишет НВ.

Игорь Щербина - экс-начальник главного следственного управления ГПУ У в 2014-2015 годах. А Труба был его замом в управлении ГПУ и работал под руководством Щербины. По информации zn.ua, Труба является кумом Игоря Щербины.

Как свидетельствует фото, которое оказалось в распоряжении НВ, Щербина раздавал визитки с информацией, что он якобы является сотрудником ГБР, хотя это не соответствует действительности.

Как ранее сообщал УНИАН, вечером 19 ноября в мессенджере Telegram появился анонимный канал под названием «Трубу прорвало», где выкладывают аудиозаписи, сделанные якобы в кабинете руководителя ГБР и на которых слышен похожий на его голос.