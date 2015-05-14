Правительство сегодня рассмотрит проект военно-административного деления Украины

09:21, 14 мая 2015
Политика
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Кабинет министров Украины на сегодняшнем заседании рассмотрит проект указа президента "Об утверждении военно-административного деления территории Украины".

/ lenta-ua.net

Об этом говорится в повестке дня заседания, опубликованном на сайте правительства.

Отмечается, что будет докладывать по этому вопросу министр обороны Степан Полторак.

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Кроме того, на заседании будет рассмотрен проект закона "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления социальной защиты инвалидов, которые не имеют права на назначение пенсии или социальных пособий"; проект постановления "О внесении изменений в бюджет Пенсионного фонда Украины на 2015 год"; проект постановления "Об утверждении Соглашения между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Дания о внесении изменений в соглашение между Кабинетом министров Украины и Правительством Королевства Дания об упрощении оформления виз", а также проект распоряжения "Об утверждении плана основных мероприятий гражданской защиты на 2015 год" и др.

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