Украина для укрепления сотрудничества с НАТО должна реформировать секторы безопасности и обороны - Столтенберг
Генеральный секретарь Организации Североатлантического договора (НАТО) Йенс Столтенберг заявляет, что для укрепления сотрудничества с НАТО Украина должна продвигаться в реформировании безопасности и оборонного секторов.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.
«Мы будем продолжать укреплять наше сотрудничество по мере того, как Украина будет продвигаться в проведении реформ в сфере обороны и безопасностном секторе, стратегических коммуникациях и выполнении проектов по развитию потенциала в рамках Программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», - подчеркнул Столтенберг.
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По его словам, страны-члены НАТО с нетерпением ожидают организацию Украиной учений Евроатлантического координационного центра по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые должны состояться в сентябре 2015 года на Яворовском полигоне.
Ранее УНИАН сообщал, что НАТО настаивает на мирном разрешении ситуации на востоке Украины путем дипломатических усилий и при условии поддержания диалога.