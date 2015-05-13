Украина для укрепления сотрудничества с НАТО должна реформировать секторы безопасности и обороны - Столтенберг

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил после заседания Комиссии НАТО-Украина.

«Мы будем продолжать укреплять наше сотрудничество по мере того, как Украина будет продвигаться в проведении реформ в сфере обороны и безопасностном секторе, стратегических коммуникациях и выполнении проектов по развитию потенциала в рамках Программы НАТО «Наука ради мира и безопасности», - подчеркнул Столтенберг.

Читайте такжеНАТО обеспокоено возможным размещением ядерного вооружения в Крыму - Столтенберг

По его словам, страны-члены НАТО с нетерпением ожидают организацию Украиной учений Евроатлантического координационного центра по реагированию на чрезвычайные ситуации, которые должны состояться в сентябре 2015 года на Яворовском полигоне.

Ранее УНИАН сообщал, что НАТО настаивает на мирном разрешении ситуации на востоке Украины путем дипломатических усилий и при условии поддержания диалога.