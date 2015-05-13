НАТО настаивает на мирном разрешении ситуации на Донбассе

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг открывая заседание комиссии НАТО-Украина в рамках встречи министров иностранных дел стран-членов Альянса в Анталье.

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"Мы подтверждаем решительную поддержку мирному разрешению ситуации на востоке Украины путем дипломатических усилий и при условии поддержания диалога", - сказал Йенс Столтенберг, выразив поддержку территориальной целостности и суверенитету Украины.

Он обратил внимание, что сегодняшнее заседание проходит в условиях, когда "режим прекращения огня является еще более шатким".

"Мы видим продолжение насилия и гибель людей и продолжающуюся поддержку Россией сепаратистов, что дестабилизирует Украину", - подчеркнул генсек НАТО.

Генеральный секретарь отметил, что НАТО призывает все стороны действовать в соответствии с минскими соглашениями и обеспечить необходимые условия, чтобы наблюдатели ОБСЕ могли выполнять свою работу на Донбассе.

"Россия имеет особую ответственность в связи с этим", - сказал генеральный секретарь НАТО.