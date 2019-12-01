В МИД отреагировали на заявление главы Госдумы РФ об угрозы потери Украиной ряда областей

В МИД Украины напомнили, что права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством.

Высказывания главы Государственной Думы России Вячеслава Володина о выходе ряда областей из состава Украины направлены против территориальной целостности нашего государства.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Василий Боднар на странице в Facebook.

"Провокационные формулировки и тон заявления направлены против территориальной целостности Украины и укладываются в логику продолжения гибридной агрессии РФ против нашего государства", - написал Боднар.

По его словам, Россия в очередной раз пытается разжечь межнациональную вражду в Украине.

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"Права национальных меньшинств в полной мере обеспечены украинским государством. Для примера, русское сообщество в Украине имеет все возможности для развития своей национальной идентичности, включая язык, культуру, традиции, религию, а также систему защиты своих прав. Логичным является вопрос - как обеспечены права украинцев в РФ, сколько школ имеет многомиллионная украинская община в РФ? Ответ - нисколько! Закрыта единственная библиотека, маргинализированы украинские организации, запрещена СКУ, сотни политзаключенных...", - подчеркнул Боднар.

Также он добавил, что Россия системно уничтожает украинское и крымскотатарское образование на временно оккупированных территориях Украины, в частности в Автономной Республике Крым.

"Таким образом, настоящая цель заявления Володина - это отвлечь внимание мировой общественности от политики притеснения и запугивания Кремля на временно оккупированных территориях Украины, а также в середине России. Надо, чтобы правоохранительные органы изучили указанные высказывания российского чиновника на предмет нарушения законодательства Украины. По моему мнению, тянет на криминал", - подытожил заместитель министра.

Как сообщал УНИАН, Вячеслав Володин, комментируя закон об украинском языке, заявил, что если в Украине сохранится "национализм и притеснение малых народов", то из состава страны выйдут несколько областей.