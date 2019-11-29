Самыми большими прогульщиками осенью оказались депутаты из партии Медведчука – КИУ

Рекорд по прогулам установил Вадим Рабинович – он принял участие лишь в 6% голосованиях.

За три месяца 96 народных депутатов пропустили более 50% всех заседаний Рады. Хотя общие показатели участия депутатов в голосованиях являются достаточно высокими.

Об этом сообщает Комитет избирателей Украины.

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9 депутатов из всех прогульщиков пропустили 90% – все они из «Оппозиционной платформы – За жизнь». В то же время рекорд по прогулам установил Вадим Рабинович – он принял участие лишь в 6% голосованиях.

В топ прогульщиков попали: Юлия Левочкина (ОПЗЖ, 6%); Игорь Абрамович (ОПЗЖ, 7%); Юрий Солод (ОПЗЖ, 7%); Андрей Деркач (внефракционный, 7%); Вадим Столар (ОПЗЖ, 8%); Александр Фельдман (ОПЗЖ, 8%); Антон Яценко («За будущее», 9%); Юрий Бойко (ОПЗЖ, 10%).

При этом Рабинович был зарегистрирован в 23 из 39 заседаниях Рады, Ю. Левочкина – на 31, И. Абрамович – 27, Ю. Солод – 26, А. Деркач – 26, В. Столар – 22, А. Фельдман – 36, А. Яценко – 30, Ю. Бойко – 37. Однако участия в голосованиях депутаты почти не брали.

С другой стороны, есть ряд народных депутатов, которые приняли участие почти в 100% голосований. Так, 18 народных депутатов приняли участие в 98-99% голосований парламента. Рекордсменом является Владимир Ватрас, который голосовал в 99,6% случаев.

Напомним, в октябре 16 народных депутатов отсутствовали во время более 30% голосований в Верховной Раде. Чаще всего во время голосований на заседаниях отсутствуют депутаты от "Оппозиционной платформы – За жизнь".