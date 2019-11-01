КИУ назвал фамилии злостных депутатов-прогульщиков

В КИУ отметили, что один из депутатов - представитель фракции Батькивщина Виталий Данилов - не проголосовал ни разу в октябре.

По данным Комитета избирателей Украины, 13 народных депутатов пропустили 90% пленарных заседаний Верховной Рады в октябре.

В КИУ отметили, что один из них — представитель фракции Батькивщина Виталий Данилов — не проголосовал ни одного раза. По данным сайта ВРУ он отсутствовал на заседаниях ВРУ в октябре по неизвестным причинам.

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Остальные 12 депутатов принимали участие в голосовании чаще: Максим Ефимов (внефракционный) принял участие в 1% голосований, Александр Герега (группа За будущее) — 2%, Андрей Деркач (внефракционный) — 2%, Антон Яценко (За будущее) — 3%, Юлия Левочкина (Оппозиционная платформа — За жизнь) — 4%, Игорь Абрамович (ОПЗЖ) — 4%, Вадим Столар (ОПЗЖ) — 5%, Сергей Тарута (ВО Батькивщина) — 6%, Вадим Рабинович (ОПЗЖ) — 7%, Александр Фельдман (ОПЗЖ) — 9%, Сергей Лабазюк (внефракционный) — 10%, Федор Христенко (ОПЗЖ) — 10%.

Официально депутаты пропустили голосования без уважительных причин (то есть, не из-за болезни, отпуска или командировки).

В КИУ добавили, что по сравнению с сентябрем ситуация с пропуском голосований улучшилась. В сентябре 17 депутатов пропустили голосование без уважительных причин.