Путин - жителям Петербурга: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать"

Глава РФ пообщался с жителями Петербурга.

Президент России Владимир Путин в общении с жителями Санкт-Петербурга посоветовал не зацикливаться на украинской проблематике.

Читайте такжеЗеленский и Путин не обсуждали возврат Украине украденных россиянами унитазов – Кремль

Об этом он сказал в беседе с одним из местных жителей, передает ТАСС.

Один из тех, кто обращался к главе государства, был особенно активен и изложил собственные мысли по нескольким вопросам, в том числе и об Украине. Выслушав его, Путин заметил: "Что ж вы все об Украине, надо и о себе подумать".

Таким образом, президент РФ подтвердил выводы некоторых аналитиков о том, что украинская тематика стала занимать в росСМИ слишком много места.

Ранее в Кремле заявили, что президенты России и Украины смогут провести в Париже 9 декабря отдельную встречу после «нормандского саммита».