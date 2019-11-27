После саммита у Путина и Зеленского будет отдельная встреча – Кремль

Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом, предположил помощник Путина.

Президенты России и Украины смогут провести в Париже 9 декабря отдельную встречу после «нормандского саммита».

Об этом заявил помощник Путина Юрий Ушаков российским журналистам.

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«Я думаю, что к этому идет дело, чтобы провести отдельную встречу... Они будут находиться в одном помещении. Думаю, они переговорят друг с другом», – предположил Ушаков.

По его словам, программа визита Путина в Париж пока не согласовывалась, но она будет включать три элемента: переговоры, рабочий обед и пресс-конференцию.

Как сообщал УНИАН, сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что в рамках Минских договоренностей украинская сторона должна провести прямые переговоры с боевиками «Л/ДНР».

«Я думаю, там (на нормандском саммите – УНИАН) президент Зеленский должен будет очень подробно изложить, как он видит сам свои действия по выполнению Минских соглашений. Поскольку им альтернативы нет. Об этом говорят все наши партнеры, в частности Евросоюз и США», – сказал глава российского МИД.