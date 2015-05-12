В "Информационные войска Украины" вступили уже около 40 тысяч добровольцев - Мининформполитики

В ряды "Информационных войск" для борьбы с российской пропагандой уже записались около 40 тысяч добровольцев.

Об этом в эфире "5 канала" сообщила заместитель министра информационной политики Украины Татьяна Попова.

"Набор в ряды "Информационных войск" продолжается... Где-то две-три недели назад там было уже более 40 тысяч добровольцев", - сказала она.

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Со слов Поповой, "Информационные войска" на различных интернет-сайтах дают миллионные распространения той информации, которую дает Министерство информполитики.

"Сейчас наши "раззомбирующие" ролики имеют более миллиона просмотров, потому что добровольцы работают на разных форумах и в разных пабликах", - добавила заместитель министра информационной политики.

Напомним, в конце февраля 2015 года в Украине начался набор в "Информационные войска".