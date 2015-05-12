В Европарламенте поддержали выделение средств на борьбу с российской пропагандой
Комитет по иностранным делам Европарламента поддержал резолюцию о выделении финансов для борьбы с российской пропагандой.
За резолюцию проголосовали 53 депутата, 10 высказались против, передает Би-би-си. Документ предусматривает использование так называемой "мягкой силы" для противостояния "агрессивной российской пропаганде".
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В ней также говорится, что страны ЕС должны воздерживаться от двусторонних контактов с Россией, а вместо этого активизировать коллективные усилия для согласованного противостояния "экспансионистской политике" России в отношении Украины.
По мнению европарламентариев, незаконно присоединив Крым, Россия нанесла серьезный ущерб отношениям с Евросоюзом и не может больше рассматриваться в качестве стратегического партнера Брюсселя.
В марте Брюссель объявил о том, что ищет экспертов, задачей которых будет разработка стратегии по борьбе с антизападной пропагадной России. Также Брюссель тогда заявлял, что рассмотрит возможность создания рускоязычного СМИ.