В Украине завтра вступит в силу закон о наказании за незаконное обогащение

Закон № 263-IX о конфискации незаконных активов чиновников опубликован сегодня в "Голосе Украины".

В Украине завтра вступает в силу закон об уголовной ответственности за незаконное обогащение.

Читайте такжеПосольство США прокомментировало возобновление криминализации незаконного обогащения в Украине

Так, в издании Верховной Рады "Голос Украины" сегодня опубликован закон № 263-IX «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов».

«Этот закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования», - говорится в обнародованном тексте документа.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№1031). 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Этим законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства (в том числе наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюты, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законом предусмотрено, что дела о признания активов необоснованными и их взыскания в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Иск о признании необоснованными активов и их взыскания в доход государства предъявляется в отношении активов, приобретенных после дня вступления в силу этим законом, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также в отношении доходов от этих активов.