Президент подписал закон о наказании за незаконное обогащение

Задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов» (№ 263-ІХ), который Верховная Рада приняла 31 октября.

Как сообщает пресс-служба главы государства, задачей закона является восстановление уголовной ответственности за незаконное обогащение, а также введение института взыскания в доход государства необоснованных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

В частности, документ дополняет Уголовный кодекс Украины новой статьей 368-5 «Незаконное обогащение», согласно которой приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых больше чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, наказывается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

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Отмечается, что под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Также внесены изменения в Гражданский процессуальный кодекс Украины, согласно которым дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Это будет гарантией беспристрастного рассмотрения.

Отмечается, что статья 290 Гражданского процессуального кодекса Украины предусматривает, что иск о признании необоснованными активов и их взыскании в доход государства предъявляется относительно активов, приобретенных после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также относительно доходов от этих активов.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада Украины приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 1031). Законом устанавливается наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет за незаконное обогащение.