Посольство США прокомментировало возобновление криминализации незаконного обогащения в Украине

Американские дипломаты призывают украинскую власть продолжать шаги, которые воплощают в жизнь требования Революции достоинства.

В Посольстве Соединенных Штатов Америки приветствуют подписание президентом Владимиром Зеленским закона «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов».

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Об этом говорится в сообщении Посольства США в Украине в социальной сети Facebook.

«Мы приветствуем подписание президентом Зеленским законопроекта № 1031, который криминализирует незаконное обогащение и вводит механизм гражданской конфискации. Это мощные инструменты для НАБУ и Специализированной антикоррупционной прокуратуры в борьбе с коррупцией. Мы призываем украинскую власть продолжать делать шаги, которые воплотят в жизнь устремления Революции достоинства», - заявили американские дипломаты.

Как сообщал УНИАН, 31 октября Верховная Рада приняла президентский закон о внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно конфискации незаконных активов лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, и наказания за приобретение таких активов (№ 1031). 25 ноября президент Владимир Зеленский подписал этот закон.

Этим законом Уголовный кодекс Украины дополняется статьей 368-5 «Незаконное обогащение». Она предусматривает, что приобретение вышеуказанными лицами активов, стоимость которых более чем на 6,5 тыс. необлагаемых минимумов доходов граждан превышает их законные доходы, карается лишением свободы на срок от 5 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Под активами понимаются денежные средства (в частности наличные средства, средства, находящиеся на банковских счетах или на хранении в банках или других финансовых учреждениях), иное имущество, имущественные права, нематериальные активы, в частности криптовалюта, объем уменьшения финансовых обязательств, а также работы или услуги, предоставленные лицу, уполномоченному на выполнение функций государства или местного самоуправления.

Законом предусмотрено, что дела о признании активов необоснованными и их взыскание в доход государства рассматривает Высший антикоррупционный суд. Иск о признании необоснованными активов и их взыскание в доход государства предъявляется по активам, приобретенным после дня вступления в силу этого закона, если разница между их стоимостью и законными доходами лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, в 500 и более раз превышает размер прожиточного минимума для трудоспособных лиц, а также относительно доходов от этих активов.