Зоряна Шкиряка могут отправить в отставку - источник

Народный депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» сообщил изданию Апостроф о намерении Кабмина отстранить от исполнения обязанностей главу Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зоряна Шкиряка.

По словам нардепа, сегодня в 16:30 по этому поводу сделает заявление министр внутренних дел Арсен Аваков.

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Сам Шкиряк в комментарии Украинской правде сказал, что "это неправда, даже не о чем писать".

Ранее УНИАН сообщал, что и.о. председателя Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Зорян Шкиряк готов уйти в отставку, если с такой инициативой выступят премьер-министр Арсений Яценюк или министр внутренних дел Арсен Аваков.