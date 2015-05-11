На Майдане Незалежности прошла акция в поддержку Савченко (фоторепортаж)
На Майдане Независимости в Киеве сегодня прошла акция #FreeSavchenko в поддержку украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, незаконно заключенной в России.
Как передает корреспондент УНИАН, несколько сотен участников акции собрались, чтобы вместе поздравить Савченко с днем рождения, а также выступить с требованием о ее немедленном освобождении и освобождении всех украинских политических заключенных в России.
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Во время акции собравшиеся на Майдане записали послания в поддержку летчицы и поздравления, которые потом будут отправлены Савченко в московское СИЗО.
Справка УНИАН. Савченко была похищена боевиками на Донбассе летом 2014 года, а затем ее перевезли в Россию, где обвинили в причастности к гибели российских журналистов. В то же время, по данным защиты, она не могла быть причастной к гибели журналистов, поскольку попала в плен еще до их смерти.
26 октября 2014 года на внеочередных выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина». Верховная Рада делегировала ее в ПАСЕ.
В декабре Савченко объявила голодовку.
24 апреля Следственный комитет РФ предъявил Савченко окончательное обвинение в якобы пособничестве убийству двух и более человек и в незаконном пересечении границы РФ.
6 мая Басманный суд Москвы продлил срок ареста летчицы до 30 июня.
Сегодня летчице исполнилось 34 года.