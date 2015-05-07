Дело Савченко выделено в отдельное производство
18:57, 07 мая 2015Политика
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Уголовное дело в отношении украинской летчицы, народного депутата Надежды Савченко, ранее объединенное с общим делом о военных преступлениях на Донбассе, выделено в отдельное производство.
REUTERS
Об этом сообщил адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, передает Би-би-си.
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"Видимо, дело вышло на финишную прямую к суду", - предположил он.
"Мы нисколько не верим, что российский суд может оправдать Савченко, но если дипломаты договорятся, то российские власти смогут сохранить лицо, амнистировав ее уже после приговора", - добавил Илья Новиков.
Ребрендинг: Дело Надежды Савченко выделили в отдельное производство. Новый номер 201/404091-15 #FreeSavchenkopic.twitter.com/HT1zakvlhc
— Ilya Novikov (@vertiporokh) May 7, 2015
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