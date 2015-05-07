Дело Савченко выделено в отдельное производство

Об этом сообщил адвокат Надежды Савченко Илья Новиков, передает Би-би-си.

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"Видимо, дело вышло на финишную прямую к суду", - предположил он.

"Мы нисколько не верим, что российский суд может оправдать Савченко, но если дипломаты договорятся, то российские власти смогут сохранить лицо, амнистировав ее уже после приговора", - добавил Илья Новиков.