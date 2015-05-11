Коморовский проиграл в первом туре президентских выборов в Польше – экзит-пол
Президент Польши Бронислав Коморовский в первом туре очередных выборов главы государства неожиданно набрал меньше голосов, чем кандидат от оппозиционной партии "Закон и справедливость" (PiS) Анджей Дуда.
Как передает корреспондент УНИАН из Польши, об этом свидетельствуют результаты экзит-пола проведенного компанией IPSOS.
По данным опроса, за оппозиционного кандидата отдали свои голоса 34,8% избирателей в то время, как за действующего главу государства 32,2%.
Польские СМИ называют таким сенсационным результат, отмечая, что накануне голосования результаты социологических опросов свидетельствовали о преимуществе Коморовского. Данные ряда опросов в начале избирательной кампании свидетельствовали о том, что действующий глава государства может выиграть выборы даже в первом туре.
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Третье место, по данным экзит-пола, занял польский музыкант Павел Кукиз, за которого проголосовали 20,3% участвовавших в выборах.
В первую пятерку избирательных симпатий поляков также вошли евродепутат Януш Корвин-Микке (4,4% голосов) и представитель парламентской оппозиционной партии «Союз левых демократов» (SLD) Магдалена Огурек (2,4%).
По данным экзит-пола, явка на выборах составила 49,4%, что является самым низким показателем на президентских выборах с начала рыночных и демократических реформ в Польше в 1989 году.
Второй тур выборов президента Польши состоится 24 мая.
Всего в выборах участвовали 11 кандидатов на пост главы государства.