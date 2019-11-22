В "Слуге народа" рассказали, будут ли голосовать за снятие неприкосновенности с Порошенко

В то же время первый заместитель председателя фракции не знает, когда подозрение получит парламент.

Фракция "Слуга народа" мотивирована голосовать за снятие неприкосновенности с народного депутата от "Европейской солидарности", экс-президента Украины Петра Порошенко.

Об этом первый заместитель председателя фракции "Слуга народа" Александр Корниенко сказал в интервью изданию "Новое время", отвечая на вопрос, как проголосует фракция, если подозрение, проект которой подало в Генеральную прокуратуру Государственное бюро расследований, попадет в Верховную Раду.

"Все мотивированы (голосовать) за снятие неприкосновенности. Это должны поддержать все депутаты, потому что это честная позиция, ведь мы от нее (неприкосновенности) отказались", - сказал Корниенко.

По его словам, по сути, это техническое голосование, когда просят снять иммунитет с целью процессуальных действий. "С 1 января 2020 года, когда вступят в силу изменения в Конституцию, такие голосования будут не нужны", - напомнил Корниенко.

"Депутаты будут определяться самостоятельно в соответствии с качеством подозрения и по другим политическим мотивам. По информации прессы, проект подозрения относительно Порошенко находится в Генпрокуратуре, и у меня нет информации, когда ее получит Аппарат Верховной Рады", - отметил представитель "Слуги народа".

Читайте такжеГБР обнародовало полный перечень производств, в которых фигурирует Порошенко

Как сообщал УНИАН, 18 ноября в ГБР сообщили о направлении в Генпрокуратуру проекта уведомления о подозрении Порошенко по делу о возможном неправомерном влиянии на проведение конкурса по отбору кандидатов на должности членов Высшего совета правосудия в марте-мае 2019 года (ч. 3 ст. 109 и ч. 2 ст. 364 Уголовного кодекса Украины).

Кроме того, следователи ГБР направили в прокуратуру проект представления в Верховную Раду о даче согласия на привлечение Порошенко к уголовной ответственности.