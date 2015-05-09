После люстрации из МВД уволены 15 руководителей - Аваков

В соответствии с Законом Украины «Об очистке власти» и приказа МВД Украины от 14 ноября 2014 № 1229 «Об организации выполнения требований Закона Украины «Об очистке власти»» в Министерстве внутренних дел прошел второй этап проверки руководителей территориальных органов, занимающих в совокупности не менее одного года должность (должности) руководителя, заместителя руководителя территориального (регионального) органа внутренних дел в период с 25 февраля 2010 по 22 февраля 2014 года. На основании пункта 8 части 1 статьи 3 Закона Украины «Об очистке власти» указанные руководители подлежат освобождению с запретом занимать должности в органах государственной власти в течение десяти лет.

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В связи с этим приказом Министра внутренних дел от 8 мая 2015 из органов внутренних дел уволены следующие руководители, которые подлежат люстрации: Дитюк Владимир Зиновьевич, начальник УМВД Украины на Львовской железной дороге, Шаповал Михаил Анатольевич, заместитель начальника УМВД Украины на Львовской железной дороге - начальник криминальной милиции, Боровенский Руслан Юрьевич, первый заместитель начальника УМВД Украины на Приднепровской железной дороге - начальник следственного отдела, Тригуб Алексей Васильевич, первый заместитель начальника Управления - начальник следственного отдела Управления МВД Украины на Южной железной дороге, Россоха Сергей Владимирович, первый заместитель начальника Управления МВД Украины в Закарпатской области - начальник следственного управления, Полковников Григорий Васильевич, заместитель начальника УМВД в Житомирской области - начальник криминальной милиции; Мирошниченко Александр Дмитриевич, первый заместитель начальника ГУМВД в Днепропетровской области - начальник следственного управления; Толмачев Анатолий Викторович, заместитель начальника УМВД Украины на Южной железной дороге - начальник милиции общественной безопасности, Маруняк Сергей Романович, заместитель начальника ГУМВД - начальник милиции общественной безопасности Главного управления МВД Украины во Львовской области; Губенко Вячеслав Владимирович, начальник ВКС УМВД на Юго-Западной железной дороги; Сокирко Вячеслав Павлович, заместитель начальника УТМ МВД; Будзинский Николай Петрович, ГНИИ МВД Украины, начальник научно-исследовательской лаборатории; Зинченко Валерий Михайлович, заместитель начальника ДИАЗ МВД, Гебеш Александр Иванович, заместитель начальника УМВД в Закарпатской области - начальник МОБ; Школьный Олег Михайлович, заместитель начальника УБНОН МВД.

Люстрационная проверка других категорий служащих МВД, в соответствии с Законом Украины «Об очистке власти» продолжается в соответствии с порядком и графиком, утвержденным Минюстом.

«Надеюсь, что на смену уволенным придут люди, способные впитать из прошлого весь необходимый опыт, и ориентированы на будущее качественно новой украинской полиции», - подчеркнул Аваков.