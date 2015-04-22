Порошенко указом отменил люстрацию экс-министра обороны Коваля

18:05, 22 апреля 2015
Политика
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Соответствующий указ президента размещен на сайте главы государства.

Михаил Коваль / Фото УНИАН

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отменил люстрацию первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра обороны Михаила Коваля.

Соответствующий указ президента Украины № 229/2015 о неприменении запрета занимать должности, в отношении которых осуществляются меры по очищению власти (люстрации), размещен на сайте главы государства.

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Порошенко постановил удовлетворить согласованное с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны ходатайство министра обороны Украины о неприменении предусмотренного частями третьей, четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти" запрета занимать должности, в отношении которых применяются меры по очищению власти (люстрации), к генерал-полковнику Михаилу Ковалю.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.

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