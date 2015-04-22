Порошенко указом отменил люстрацию экс-министра обороны Коваля

Президент Украины Петр Порошенко подписал указ, которым отменил люстрацию первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины, экс-министра обороны Михаила Коваля.

Соответствующий указ президента Украины № 229/2015 о неприменении запрета занимать должности, в отношении которых осуществляются меры по очищению власти (люстрации), размещен на сайте главы государства.

Читайте такжеМинюст хочет уволить 40 судей, которые отказались проходить люстрационную проверку

Порошенко постановил удовлетворить согласованное с Комитетом Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны ходатайство министра обороны Украины о неприменении предусмотренного частями третьей, четвертой статьи 1 Закона Украины "Об очищении власти" запрета занимать должности, в отношении которых применяются меры по очищению власти (люстрации), к генерал-полковнику Михаилу Ковалю.

Этот указ вступает в силу со дня его опубликования.