Разумков рассказал, когда Рада может рассмотреть законопроекты о легализации игорного бизнеса

По словам спикера, профильный комитет должен определить тот законопроект, который будет качественным для реализации необходимых задач.

Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков не исключает, что парламент будет рассматривать законопроекты по игорному бизнесу на следующей пленарной неделе.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сообщил во время брифинга в Днепре.

"Сегодня есть, если не ошибаюсь, 7 законопроектов, связанных с игорным бизнесом, с его легализацией. Они сейчас обрабатываются комитетом (профильным), обрабатываются комитетом. И я надеюсь, что на следующей пленарной неделе (3-6 декабря - УНИАН) или в этом году, по крайней мере, мы начнем в первом чтении рассматривать эти законопроекты", - отметил Разумков.

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Он добавил, что насколько ему известно, на сегодняшний день еще нет решения профильного комитета по этому вопросу.

"Комитет определит тот законопроект, который является наиболее адекватным, качественным для реализации тех вопросов, которые перед ним поставлены, и для их решения. И после этого Верховная Рада будет уже принимать решение. Я думаю, что это будет на следующей (пленарной - УНИАН) неделе все же", - сказал председатель ВР.

Как сообщал УНИАН, президент Владимир Зеленский поручил Верховной Раде принять закон о легализации игорного бизнеса в Украине до 1 декабря 2019 года.