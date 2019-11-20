По ее словам, если Россия проиграет в суде ООН, то на международном уровне ее признают страной, финансировавшей терроризм, что предоставит Украине возможность поднимать вопрос о компенсации.

Заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль объяснила, что ждет Россию в случае окончательного проигрыша в суде ООН.

В эфире «24 канала» Зеркаль отметила, что в случае, если Россия проиграет суд, то, прежде всего, понесет международную правовую ответственность, что может отразиться на ее отношениях с США.

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«Россию признают виновной в финансировании терроризма. Россия себя позиционирует как главный борец с терроризмом. И США с ней сотрудничают почему? Потому что они основной игрок на поле борьбы с терроризмом. А как можно сотрудничать со страной, которая финансирует терроризм? И в Конгрессе есть несколько проектов, например, о признании России страной, финансирующей терроризм, и запрете ведения с ней вообще каких-либо бизнес-отношений», - пояснила замминистра.

Она добавила, что это может привести к прекращению торговли между США и Россией.

Кроме того, Зеркаль подчеркнула, что после решения суда Украина сможет говорить и о взыскании компенсаций.

«Конечно, мы не знаем, где будет Россия в 2022 году, а где будем мы, и что будет в мире. Но после решения суда мы еще можем (я думаю, что и должны) поставить вопрос о компенсации за ущерб в связи с финансированием Россией терроризма на территории Украины. Этот вопрос ставится после того, как устанавливаются факты и признаются действия нарушения», - отметила представитель правительства.

Она добавила, что компенсации будут касаться не только финансирования терроризма, но и расовой дискриминации в Крыму.

«Я более чем уверена, что все факты, которые мы вкладывали в меморандуме о расовой дискриминации в Крыму, также найдут свое подтверждение и будут приняты судом как нарушения», - отметила Зеркаль.

На вопрос журналиста, «вжарит» ли Украина Россию на деньги или на «посадки» после решения суда и не завершится ли все только мировым признанием РФ агрессором, заместитель министра ответила, что она - дипломат, а потому высказывается соответствующими фразами. Однако после этого добавила: соглашается, что «вжарить надо».

«Вжарим-вжарим! Если позволят, то вжарим! И я была бы очень довольна, если бы мне позволили вжарить! »- подчеркнула Зеркаль.

Как сообщал УНИАН, 8 ноября Международный суд ООН решил, что имеет юрисдикцию рассматривать иск Украины к России из-за финансирования ею терроризма на Донбассе, в соответствии с Международной конвенцией о борьбе с финансированием терроризма, а также из-за нарушения прав крымских татар и украинцев в оккупированном Крыму - соответственно Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации. В частности, суд отклонил предварительные возражения РФ по иску. Теперь суд должен начать рассмотрение иска Украины по существу.

Зеркаль прогнозировала, что до Рождественских каникул суд решит все процедурные моменты по рассмотрению дела по существу.

12 ноября она сообщила, что Международный суд ООН в 2022 году должен начать рассмотрение по существу иска Украины против России о нарушении двух конвенций - о борьбе с финансированием терроризма и о ликвидации всех форм расовой дискриминации.