Зеркаль планирует уйти с должности заместителя министра иностранных дел (видео)

Дипломат сообщила, что ей нужно сделать перерыв.

Заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль планирует уйти с должности.

Об этом она сообщила в эфире "24 канала".

"На этой неделе я выполню свое последнее задание - проведу процессуальное слушание в Гааге по новому арбитражу, касающегося наших военных кораблей, которые были задержаны год назад и удерживались Россией, и наших моряков. И все, как я и обещала (уйдет с должности - УНИАН)", - подчеркнула Зеркаль.

"Мне нужно сделать перерыв. А что касается задач, которые передо мной стояли или будут стоять, - я всегда искала себе что-то, что меня интересовало, что было большим вызовом, за что никто не хотел браться и имел сомнения, это можно сделать", - добавила она.

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На вопрос, почему Зеркаль не хочет остаться в МИД как часть системы, которая может оказать сопротивление против России, чиновник ответила: "Я не могу делать сопротивление, будучи дипломатом внутри Министерства иностранных дел, которое выполняет решения президента".

Дипломат заверила, что на момент инаугурации президента она не видела себя в Офисе президента, однако, по ее словам, указ главы государства о ее назначении в МИД вышел до того, как с ней об этом поговорили.