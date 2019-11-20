Волкер не связывал расследование Burisma с Байденом, а задержку помощи Украине - с расследованиями

Волкер отметил, что рассматривал задержку военной помощи Украние как внутреннюю политическую проблему США.

Экс-специальный представитель США в Украине Курт Волкер заявил, что не связывал расследование энергетической компании Burisma с экс-вице-президентом США Джо Байденом, а задержку военной помощи - с началом расследований Украины.

Об этом он заявил во время открытых слушаний перед тремя комитетами Палаты представителей, которые ведут расследование по импичменту президента США Дональда Трампа, передает Голос Америки.

Волкер рассказал, что когда он обсуждал с помощником президента Украины Андреем Ермаком и персональным юристом Трампа Рудольфом Джулиани выдачу потенциального заявления от имени президента Украины Владимира Зеленского, он не знал о связи между началом расследований Украины и задержкой военной помощи.

«Никто мне этого не говорил, и я никогда не сообщал об этой связи украинцам. Я был против заморозки военной помощи Украине. Когда я об этом узнал 18 июля, я думал, что ее можно разблокировать еще до того, как о ней узнают украинцы, что повлечет у них беспокойство», - сказал он.

Читайте такжеИмпичмент Трампа: в США начались публичные слушания ключевых свидетелей

Волкер отметил, что рассматривал это как внутреннюю политическую проблему США и, когда украинцы об этом узнали, советовал им ничего не делать и ждать, пока она будет решена в Вашингтоне.

«Я не знал, что другие им говорили обратное в это же время», - подчеркнул он.

Также Волкер заявил, что не связывал расследование против Burisma и экс-вице-президента США Джо Байдена.

«Я не знал, что другие верили, что любые расследования против украинской компании Burisma, которая имеет историю обвинений в коррупции, была аналогичной расследованию против Байдена. Для меня это были четко разные вещи. Это было постоянной политикой США в течение нескольких администраций призывать украинцев бороться с коррупцией. Я спокойно относился к тому, чтобы украинцы делали собственные заявления о расследовании и искореняли собственную коррупцию», - рассказал Волкер.

Он отметил, что отверг предположение Джулиани, что на исполнение обязанностей Байденом можно было повлиять деньгами, которые выплачивались его сыну Хантеру.

Читайте такжеПодполковник армии США Виндман заявил, что Данилюк трижды предлагал ему возглавить Минобороны Украины

«Как я ранее говорил, знаю вице-президента Байдена 24 года. Он благородный человек и я его очень уважаю», - уточнил Волкер.

Также Волкер утверждает, что никогда не призывал украинцев к расследованию против Байдена, о чем свидетельствуют документы, включая личную переписку, которую он предоставил.

А то, что Трамп считает расследование против Burisma равнозначным расследованию против Байдена, он узнал только после обнародования стенограммы разговора 25 июля.

Также Волкер не знал о том, что Трамп назначил посла США в ЕС Гордона Сондленда или их группу ответственными за политику США в отношении Украины.

«Я понимал, что каждый из нас в своей официальной должности продолжают работать вместе после посещения инаугурации президента Зеленского, чтобы продвигать увеличение поддержки США Украине», - отметил Волкер.