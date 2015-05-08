Рабочая группа по расследованию злоупотреблений в правительстве жалуется на саботаж со стороны чиновников

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Береза сказал в комментарии журналистам после заседания рабочей группы.

Береза отметил, что достаточно большое количество представителей министерств и ведомств, которые должны были бы присутствовать на заседаниях рабочей группы, их просто игнорируют.

Депутат отметил, что их призывают посетить заседание рабочей группы. “В случае, если они отказываются, мы будем обращаться в Генпрокуратуру и будем открывать уголовное производство по статье, которая говорит о препятствовании действия комитетов и народных депутатов”, - сказал Береза.

Читайте такжеВ Кабмине ответили на заявления экс-главы Госфининспекции о коррупционных схемах в правительствеКроме того, добавил депутат, представители рабочей группы обращаются к президенту Украины с тем, чтобы он “повлиял” на представителей Генпрокуратуры, которые также должны присутствовать на заседаниях рабочей группы.

«И к господину премьер-министру, который должен повлиять на своих подопечных. Потому что обвинения выдвинуты именно господину Яценюку и его правительству. Если они не будут сотрудничать с нашей рабочей группой, то это говорит о том, что они саботируют и не заинтересованы в расследовании. Тогда, как известно, это - подтверждение вины”, - сказал Береза.

Он также отметил, что накануне заседание сорвалось из-за отсутствия представителей Минфина и Нацбанка, а сегодня были представители Нацбанка, но не было представителей Минфина и ГПУ.

В свою очередь народный депутат от Блока Петра Порошенко Дмитрий Добродомов отметил необходимость буквально на следующей неделе принять закон о временных следственных комиссиях.

Следующее заседание рабочей группы состоится во вторник, 12 мая, в 18.15.