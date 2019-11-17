В российском МИД заявили, что не отрицали возможности вернуть украинские корабли

Российская сторона утверждает, что еще в июне проинформировала посольство Украины в Москве об "имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".

В Министерстве иностранных дел России заявляют, что Москва не ставила под сомнение возможность возвращения Киеву захваченных в Керченском проливе трех военных судов.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой МИД РФ.

"Никогда не отрицали возможности возвращения украинской стороне этих судов", - подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ утверждают, что еще в июне проинформировали посольство Украины в Москве об "имеющихся в рамках российского законодательства возможностях, которые Киев может задействовать для освобождения моряков и кораблей".

Как сообщал УНИАН, ранее сегодня, 17 ноября, захваченные Россией в ноябре 2018 года в Керченском проливе украинские военные катера "Бердянск" и "Никополь", а также буксир "Яны Капу", в сопровождении российской береговой охраны вывели из акватории "Генмола" в Керчи.

По сообщению российских СМИ, передача украинских военных судов состоится 18 ноября.

Справка УНИАН. 25 ноября 2018 года Россия заблокировала прохождение в Керченский пролив буксира "Яны Капу" и катерам "Бердянск" и "Никополь", которые осуществляли плановый переход из Одессы в Мариуполь. При выходе из Керченского пролива российские корабли открыли прицельный огонь по украинским кораблям, которые уже возвращались в Одессу, так и не получив информации о возможности прохождения через пролив.

Оккупанты захватили в плен 24 украинских военнослужащих, трое из которых были ранены, и обвинили в незаконном пересечении границы РФ. 7 сентября текущего года украинские моряки вернулись домой в рамках обмена между Украиной и Россией удерживаемыми лицами.