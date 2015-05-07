Шкиряк назвал главную ошибку при эвакуации украинцев из Непала

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после приземления самолета с эвакуированными Украинцами на военной площадке аэропорта Борисполь.

Он отметил, что это первая в Украине глобальная операции по эвакуации людей. "Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом процессе и, поверьте, не собираюсь обвинять никого, поскольку это общая ответственность. И все то, что сегодня дает нам возможность делать выводы и не допускать таких проколов, который, к сожалению, бесспорно произошел на этот раз", - сказал Шкиряк.

По его словам, "мы предлагали альтернативный вариант эвакуации еще 27-28 апреля". "Он был отработан... он был в 2-3 раза дешевле, чем тот, который уже состоялся", - добавил он.

По мнению Шкиряка, "нужно было действовать другим путем и мы бы значительно быстрее имели бы возможность эвакуировать наших людей".

Кроме того, Шкиряк высказал мнение, что "самая главная ошибка заключается в том, что не было единого центра управления, не было четкого взаимодействия между, скажем, нами и Министерством обороны"

"В данной ситуации речь идет о самолете", - добавил он.

Отвечая на вопрос не собирается ли он в отставку, Шкиряк высказал мнение, что в течение последних дней в соцсетях распространялась "ложь и чернуха".

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"У меня не было и нет желания реагировать на всю эту ерунду", - сказал Шкиряк и добавил, что "ни у кого не получится сделать из меня козла отпущения".

"Я отвечаю за каждое действие работников своего ведомства и ответственно заявляю, что ГСЧС не имела ни одного прокола в этой поездке", - сказал он.

Комментируя участие в поездке Екатерины Храмовой, которую называют гражданской женой Шкиряка, он отметил, что Храмова в этой поездке была как волонтер и сведущий в восточных практиках человек.

"Именно с такой миссией я согласился на то, чтобы она приняла участие в этой поездке", - добавил Шкиряк.