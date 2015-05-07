Шкиряк назвал главную ошибку при эвакуации украинцев из Непала
И.о. председателя ГСЧС Зорян Шкиряк считает главной ошибкой при эвакуации украинцев из Непала отсутствие единого центра управления.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал после приземления самолета с эвакуированными Украинцами на военной площадке аэропорта Борисполь.
Он отметил, что это первая в Украине глобальная операции по эвакуации людей. "Я хочу поблагодарить всех тех, кто принимал участие в этом процессе и, поверьте, не собираюсь обвинять никого, поскольку это общая ответственность. И все то, что сегодня дает нам возможность делать выводы и не допускать таких проколов, который, к сожалению, бесспорно произошел на этот раз", - сказал Шкиряк.
По его словам, "мы предлагали альтернативный вариант эвакуации еще 27-28 апреля". "Он был отработан... он был в 2-3 раза дешевле, чем тот, который уже состоялся", - добавил он.
По мнению Шкиряка, "нужно было действовать другим путем и мы бы значительно быстрее имели бы возможность эвакуировать наших людей".
Кроме того, Шкиряк высказал мнение, что "самая главная ошибка заключается в том, что не было единого центра управления, не было четкого взаимодействия между, скажем, нами и Министерством обороны"
"В данной ситуации речь идет о самолете", - добавил он.
Отвечая на вопрос не собирается ли он в отставку, Шкиряк высказал мнение, что в течение последних дней в соцсетях распространялась "ложь и чернуха".
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"У меня не было и нет желания реагировать на всю эту ерунду", - сказал Шкиряк и добавил, что "ни у кого не получится сделать из меня козла отпущения".
"Я отвечаю за каждое действие работников своего ведомства и ответственно заявляю, что ГСЧС не имела ни одного прокола в этой поездке", - сказал он.
Комментируя участие в поездке Екатерины Храмовой, которую называют гражданской женой Шкиряка, он отметил, что Храмова в этой поездке была как волонтер и сведущий в восточных практиках человек.
"Именно с такой миссией я согласился на то, чтобы она приняла участие в этой поездке", - добавил Шкиряк.