Довгий: юристы БЮТ хотят отменить выборы

Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что юристы Блока Юлии Тимошенко рассматривают возможность остановить выборы мэра, поскольку понимают, что перспектива победить на них есть лишь у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в частности, на пресс-конференции в Киеве О.ДОВГИЙ выразил уверенность в победе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах мэра столицы.

«В отличие от ЧЕРНОВЕЦКОГО, другие кандидаты не хозяйственники, у них нет профессиональной эффективной команды», - отметил он.

«Это уже осознают и наши оппоненты, - отметил секретарь Киевсовета. - В их штабах сейчас кипит работа, направленная не на честную победу в выборах".

По данным О.ДОВГОГО, оппоненты "думают, какие судебные иски можно подать, какие уголовные дела сфабриковать, какие выгодные им законопроекты протолкнуть в Верховной Раде. Вот, например, вчера коалиции удалось протянуть через профильный комитет законопроект, запрещающий принимать участие в досрочных выборах действующему городскому председателю».

«Демократическая» коалиция думает о таких же «демократических» методах борьбы за Киев. На сегодня юристы Блока Тимошенко думают над тем, как эти выборы остановить, поскольку перспектива победить на них есть лишь у ЧЕРНОВЕЦКОГО», - заявил О.ДОВГИЙ.