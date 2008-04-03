Довгий: юристы БЮТ хотят отменить выборы
Секретарь Киевсовета уверен, что победит Черновецкий
Секретарь Киевсовета Олесь ДОВГИЙ заявляет, что юристы Блока Юлии Тимошенко рассматривают возможность остановить выборы мэра, поскольку понимают, что перспектива победить на них есть лишь у Леонида ЧЕРНОВЕЦКОГО.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе Киевсовета, в частности, на пресс-конференции в Киеве О.ДОВГИЙ выразил уверенность в победе Л.ЧЕРНОВЕЦКОГО на выборах мэра столицы.
«В отличие от ЧЕРНОВЕЦКОГО, другие кандидаты не хозяйственники, у них нет профессиональной эффективной команды», - отметил он.
«Это уже осознают и наши оппоненты, - отметил секретарь Киевсовета. - В их штабах сейчас кипит работа, направленная не на честную победу в выборах".
По данным О.ДОВГОГО, оппоненты "думают, какие судебные иски можно подать, какие уголовные дела сфабриковать, какие выгодные им законопроекты протолкнуть в Верховной Раде. Вот, например, вчера коалиции удалось протянуть через профильный комитет законопроект, запрещающий принимать участие в досрочных выборах действующему городскому председателю».
«Демократическая» коалиция думает о таких же «демократических» методах борьбы за Киев. На сегодня юристы Блока Тимошенко думают над тем, как эти выборы остановить, поскольку перспектива победить на них есть лишь у ЧЕРНОВЕЦКОГО», - заявил О.ДОВГИЙ.