Бильдт высмеял оружие в Донецке: добровольцы часто привозят с собой новейшие ракетные системы

Экс-глава МИД Швеции Карл Бильдт в очередной раз высмеял заявления российской власти о том, что на Донбассе воюют российские добровольцы.

Об этом он написал на своей странице в Twitter.

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"Новые современные ракетные системы в восточной Украине. Одно из того, что добровольцы в отпуске часто привозят с собой", - написал экс-министр и разместил фотографию новейших установок с репетиции военного парада боевиков в Донецке.

New modern Russian missile systems in eastern Ukraine. The sort of stuff that vacationing volunteers often bring. pic.twitter.com/mRNHJ8ReWv — Carl Bildt (@carlbildt) May 6, 2015

Напомним, 5 мая в Донецке боевики провели репетицию военного парада ко Дню Победы:

Ранее Радослав Сикорский попросил президента Российской Федерации Владимира Путина дать ему адрес магазина, где можно купить современное тяжелое вооружение, которое используют пророссийские террористы на востоке Украины, в частности, зенитный ракетный комплекс "Бук".